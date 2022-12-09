10 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 10 грудня, в православному календарі — день пам’яті святого Романа. Він був глибоко благочестивою людиною. Майже все своє життя прожив у сирійській пустелі відлюдником. Харчувався водою та хлібом, багато молився. Вважається, що молитва до святого Романа допоможе зцілити будь-яку хворобу. А ще його називали покровителем вагітних. Тому перед іконою святого також моляться жінки, які не можуть зачати дитину.

Наші предки дуже любити святого Романа, а тому в народі церковне свято 10 грудня називали "Романів день".

Церковне свято 10 грудня — день пам'яті великомученика Якова Персіянина

Також 10 грудня в церковному календарі віряни вшановують пам'ять Якова Персіянина, який жив у IV столітті та народився в заможній християнській родині. В юні роки служив при перському дворі. Імператор погано вплинув на Якова, адже той забув про Господа і почав поклонятися ідолам. Коли дізналися про це батьки юнака, то звинуватили свого сина в безчесті та малодушності. А ще відреклися від Якова, сказавши, що більше він не буде їхнім сином.

Яків злякався батьківської злості, довго мучився, а потім розкаявся. Коли про це дізнався імператор, то пригрозив своєму слузі стратою, якщо той не кине вірити в Бога. На це Яків відповів, що для нього найбільше благо страждати за віру в Христа. Для Якова покарання обирали вельможі при перському дворі. Вибрали дуже страшну муку — по черзі йому відрубали всі частини тіла. Після кожного помаху сокирою мученик вимовляв слова молитви. В кінці він помер через втрату крові.

Прикмети 10 грудня

Народні прикмети 10 грудня / Фото: Pexels

на небі багато яскравих зірок — чекайте на сильні морози;

горобці так голосно цвірінькають, що звук чути навіть з лісу — скоро потеплішає;

сніг або дощ означають — будуть сильні снігопади в наступні дні;

зоря багряного кольору — до сильного вітру.

Що завтра не можна робити

Православна церква забороняє вірянам 10 грудня важко працювати та займатися справами по дому. Жінкам краще не шити, не в'язати і не займатися рукоділлям. Також не рекомендується лихословити та сперечатися. Якщо ви запланували будівництво чи ремонт — краще перенести їх на інший день.

Що можна робити завтра, 10 грудня

Завтра, 10 грудня, жінки, які не можуть завагітніти, йдуть до храму і моляться святому Роману. Також варто попросити Бога про вирішення важких життєвих ситуацій.

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