Скільки днів буде 2023 року: високосний він чи ні

До Нового року залишається зовсім мало часу і багатьох починає цікавити запитання: 2023 рік високосний чи ні? Скільки днів буде в календарі — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що таке високосний рік

Високосний рік — це рік сонячного календаря, який на один день довший за звичайний. Тобто він триває 366, а не 365 днів. Найпоширенішим сьогодні на планеті вважається Григоріанський календар, згідно з яким "додатковим" днем у високосному році є 29-е лютого.

Особливий високосний рік ввели в літочислення для того, щоб вирівняти часовий зсув, що виникає через різницю між тропічним роком (період обороту сонця) та загальноприйнятим календарем. В першому — 365 діб 5 годин та 49 хвилин. Якби не було високосних років, то щорічне накладення майже 6 годин з часом дало б поступове зсування сезонів, що могло викликати непорозуміння та незручності.

Про зсування сезонів люди подумали вже давно. Ще 45 року до н.е. був вперше введений високосний рік. Зробив це Юлій Цезар для свого "юліанського" календаря. Тоді додаткова доба була не в лютому, а в березні. Вона називалася "bis sextus" і це був другий шостий день місяця.

Не раз система літочислення вдосконалювалася. В результаті було створено сучасний календар, який діє від 1582 року.

Як розрахувати, чи буде 2023 рік високосним

Особливі "високосні" роки ті, цифра яких кратна 4 і не ділиться на 100. Хоч і тут є винятки — всі роки, які кратні 400 (наприклад, 1600, 2000, 2400).

Отже, щоб розрахувати, чи буде 2023 рік високосним, потрібно запам'ятати три основні правила:

якщо цифра року кратна 400 — 366 діб в році;

якщо цифра кратна 4 і не кратна 100 — також 366 діб в році;

якщо цифра не кратна 100 і не кратна 400 — 365 діб в році.

Таким чином, провівши простий розрахунок, можна зрозуміти, що 2023 рік не буде високосним. Кількість його діб дорівнюватиме 365, а в лютому буде 28 діб.

Найближчим високосним роком буде 2024, а ще в цьому сторіччі роками на 366 днів будуть:

Коли високосні роки цього сторіччя / Фото: ТСН.ua

Класичний календар на 2023 рік

Варто звернути увагу, що вся різниця високосного та невисокосного року в кількості днів лютого. Всі інші місяці мають фіксовану кількість діб (30 або 31).

Пропонуємо вам повний класичний календар на 2023 рік з зазначенням того, скільки днів в лютому і інших місяцях:

Класичний календар на 2023 рік / Фото: ТСН.ua

Тобто невисокосний 2023 рік розпочнеться в неділю, 1 січня, і закінчиться також в неділю, 31 грудня.

Дізнатися про вихідні та свята, які чекають на українців 2023 року, можна з нашого матеріалу.

Чи буде 2023 високосним роком за Східним календарем

За Східним календарем Новий рік Чорного Водяного Кролика прийде до нас 22 січня 2023 року і буде тривати до 9 лютого 2024 року, коли поступиться місцем року Зеленого Дерев'яного Дракона.

Тобто, за китайською традицією цей рік триватиме 383 дні. А ще 2023 буде високосним згідно з цим календарем. А все тому, що Східний календар пов'язаний з сонячно-місячним циклом.

Є й інші особливості, які відрізняють китайський календар від того, яким користуються українці:

більш виражена різниця між звичайним та високосним роком (як правило, звичайний рік за Східним календарем триває 353-355 діб, а високосний — 383-385 діб);

у високосний рік тут додають не один день, а цілий місяць;

Східний календар циклічний (один цикл — 60 років), а звичний для нас календар нескінченний;

у Китаї немає цифрового позначення року, замість цього кожен рік має свого покровителя та стихію (наприклад, 2023 рік буде роком Чорного Водяного Кролика).

Нинішній китайський 60-річний цикл розпочався 2 лютого 1984 року. Тобто прийдешній 2023 рік буде 40-им у циклі.

Читайте також: