"А у нас новорічне диво": Кім показав чутливе фото і поділився радісними новинами

У Миколаївській області за 1 січня вже народились 12 діток - 5 дівчаток та 7 хлопчиків.

На Миколаївщині в новорічну ніч в жительки села Бузьке почались пологи, але через те, що "швидка" застрягла дорогою, народжували по Skype-зв'язку з лікаркою з Нової Одеси. Близько 00.00 на світ з'явилась дівчинка.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Він розповів, що увечері 31 грудня в селі Бузьке у жінки почались пологи. Відправили "швидку", але вона застрягла в бруді, тож медикам на допомогу відправили ДСНС.

"Підключили акушерку з Нової Одеси, народжували по Скайпу. Поки звільняли машину породілля народила. Близько 00.00 на світ з'явилась дівчинка. Пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська, по телефону - лікарка ж/к Новоодеської ЦРЛ Тетяна Любенко", - уточнив Кім.

Загалом вже 1 січня в Миколаївській області народились 12 діток - 5 дівчаток та 7 хлопчиків.

"А у нас новорічне диво... Вітаємо нових Українців в новому Переможному році! А мамам та всім родинам бажаємо здоров'я та миру", - написав Кім у пості.

Породілля з Микоаївщини / Фото: Віталій Кім

Нагадаємо, у Дніпрі під час зникнення світла лікарі приймали екстремальні пологи.

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