У США переконані, що РФ марно використовує час Радбезу ООН

Питання, через яке РФ скликала засідання РБ ООН, - про нібито незаконні потоки західних озброєнь з України, є черговою теорією змови.

Про це заявив на засіданні Радбезу заступник постійного представника США при ООН посол Річард Мілс, - пише Укрінформ.

«Це РФ цинічно скликала цю зустріч, заявивши про існування незаконної змови з постачанням (західної – ред.) зброї з України, однак де-факто інші країни за цим столом звернули увагу, що саме Росія причетна до нелегальної оборудки з іранськими БПЛА, переданими у РФ в порушення резолюції ООН», - додав представник США.

Посадовець підкреслив, що РФ продовжує застосовувати іранські дрони проти мирних міст, цивільної інфраструктури в Україні, що призводить до жертв серед мирних громадян.

«Ми не бачили жодних вірогідних доказів перенаправлення (з України – ред.) озброєння, наданого США»,- зазначив Міллс.

На його думку, Росія такими діями намагається відвернути увагу світової спільноти від своєї агресивної війни проти України. Так було з міфічною «біологічною зброєю» та «брудною бомбою».

«Ми знаємо про велику кількість вірогідних свідчень від широкого кола джерел, що представники російських сил чинили насильство, тортури, страти», - додав американський дипломат.

Він резюмував, що Рада Безпеки повинна розглядати не винесене РФ питання про постачання західної зброї в Україну, яка протистоїть агресивній війні Кремля, а, власне, саму агресію Росії.

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Зауважимо, раніше повідомлялося, що постійний представник України в ООН Сергій Кислиця пропонує перейменувати Росію на Московію.

Крім того, ми раніше інформували, що постійний представник Росії при ООН Василь Небензя втік із зали засідання Ради безпеки ООН 6 грудня, на якому обговорюється гуманітарна ситуація в Україні, пов’язана з обстрілами цивільних та об’єктів інфраструктури.

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