Ердоган знову поговорить із Зеленським та Путіним: що відомо

Про що будуть говорити президенти - у Ердогана не повідомляють.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір знову провести окремі переговори із українським президентом Володимиром Зеленським та російським терористом Володимиром Путіним.

Про це повідомив речник турецького лідера Ібрагім Калин, пише Hurriyet.

За його словами, Едроган проведи переговори із Зеленським та Путіним завтра, 4 січня. Теми обговорення - невідомі. Найімовірніше, президенти будуть говорити про повномасштабне вторгнення Росії до України.

У Туреччині знову закликали до припинення вогню в Україні

Нещодавно міністр оборони Туреччини Хулусі Акар закликав Україну та Росію до припинення бойових дій. Він визнав, що попередні зусилля Анкари щодо початку мирних переговорів не допомогли завершити війну, і вона "не закінчиться легко".

Перед цим турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган поговорив телефоном з очільником Кремля Володимиром Путіним. Під час розмови він зазначив, що "зерновим коридором" через Чорне море можна було б перевозити не тільки продовольство.

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