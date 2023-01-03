Експерт розповів, хто у Росії спланував план нападу на Україну: не військові

Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак висловив версію, що війну проти України у Росії планували не військові, а чекісти - це спецслужби.

Таку думку Ступак озвучив в ефірі телеканалу "Freeдом" у вівторок, 3 січння.

"Вони ж не назвали цю війну війною, а - "спецоперацією". Це відсил до тих, хто планував це все. Її планували не військові, а чекісти - фсб та усі, хто перебують при владі. Бо операція - це термін суто спеціальних служб. Вона може тривати один день, тиждень місяць, але вона не може тривати місяцями та роками. "Спецоперація" була розрахована на короткий термін, але вона вийшла із-під контролю і стала повномасштабною війною, до якої ніхто не готувався", - пояснив він.

На переконання експерта, у російських окупантів не було запасних варіантів. Вони дійсно думали взяти Україну за три дні.

"У росіян не було плану ні B, ні C, ні будь-якого іншого. Був просто один - всі зайшли у Київ, українці злякалися, Зеленський злякався - і на цьому все мало закінчитися", - вважає Ступак.

Деокупація України

За прогнозами, 2023 рік має стати вирішальним у війні Росії проти України. Генерал армії України, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів, що Україна готується повністю звільняти свої території. За його словами, Новий рік - це переламний етап у зміні психології українців.

А керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов був одним із тих, хто передбачив війну Росії проти України, наступ на Київ та звільнення Херсона. А тепер він прогнозує, що вже в травні 2023 року Україна звільнить окупований РФ Крим

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