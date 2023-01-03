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На орбіту Землі вивели український наносупутник

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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421
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На орбіту Землі вивели український наносупутник

Супутник запустили на орбіту Землі на Falcon 9.

На орбіту Землі на ракеті Falcon-9 компанії SpaceX вивели український наносупутник PolyITAN-HP-30, який створили вчені Київського політехнічного інституту ім. Сікорського.

Про це свідчить трансляція запуску.

Створенням PolyITAN-HP-30 керував головний конструктор проєкту наносупутників PolyITAN Борис Рассамакін.

За словами розробників, на космічній орбіті на супутникові проводитимуть експеримент з дослідження ефективності теплових труб як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

ТСН повідомляв про запуск Space X секретного американського супутника на Falcon Heavy. Вперше за три роки Falcon  стартував у небо з космодрону на мисі Канаверал у Флориді. 

Тим часом вже другий військовий супутник росіян згорів у космосі.

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Дата публікації
Перегляди
421
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