На орбіту Землі вивели український наносупутник

Супутник запустили на орбіту Землі на Falcon 9.

На орбіту Землі на ракеті Falcon-9 компанії SpaceX вивели український наносупутник PolyITAN-HP-30, який створили вчені Київського політехнічного інституту ім. Сікорського.

Про це свідчить трансляція запуску.

Створенням PolyITAN-HP-30 керував головний конструктор проєкту наносупутників PolyITAN Борис Рассамакін.

За словами розробників, на космічній орбіті на супутникові проводитимуть експеримент з дослідження ефективності теплових труб як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

ТСН повідомляв про запуск Space X секретного американського супутника на Falcon Heavy. Вперше за три роки Falcon стартував у небо з космодрону на мисі Канаверал у Флориді.

Тим часом вже другий військовий супутник росіян згорів у космосі.

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