На орбиту Земли вывели украинский наноспутник

Спутник был запущен на орбиту Земли на Falcon 9.

На орбиту Земли на ракете Falcon-9 компании SpaceX вывели украинский наноспутник PolyITAN-HP-30, созданный учеными Киевского политехнического института им. Сикорского.

Об этом свидетельствует трансляция запуска.

Созданием PolyITAN-HP-30 руководил главный конструктор проекта наноспутников PolyITAN Борис Рассамакин.

По словам разработчиков, на космической орбите на спутнике будут проводить эксперимент по исследованию эффективности тепловых труб как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

ТСН сообщал о запуске Space X секретного американского спутника на Falcon Heavy. Впервые за три года Falcon стартовал в небо с космодрона на мысе Канаверал во Флориде.

Тем временем уже второй военный спутник россиян сгорел в космосе.

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