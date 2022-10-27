Чи може Росія збивати супутники в космосі: відповідь експерта

Експерт-аналітик з питань космічної діяльності Андрій Колесник розповів, що Росія дійсно може збивати супутники. Але тоді у неї можуть виникнути конфлікти із державами, яким належать ці супутники.

Про це повідомляє телеканал "Київ".

Експерт пояснив, що Росія дійсно може збивати супутники, і це вона довела 2021 року, коли знищила старий радянський супутник, створивши проблеми для Міжнародної космічної станції.

"У них такий засіб є, та цей засіб хоч і невеликої кількості, але він вже має бути на бойовому чергуванні. Загроза є, вона реальна, але все таки теоретично збиття чужого супутника, якщо вони це зроблять, може призвести до оголошення війни іншій державі, під прапором якої літає супутник", - пояснив Андрій Колесник.

Росія погрожує збивати іноземні супутники

Російські можновладці періодично погрожують знищувати іноземні супутники через те, що вони надають знімки зображень Україні.

Раніше українці за лічені дні зібрали кошти на чотири "народні Байрактари", проте компанія передала їх безкоштовно. А за 600 мільйонів гривень, які залишилися, благодійний фонд Сергія Притули придбав супутник. Він надав доступ до бази даних супутникових знімків компанії "ICEYE" більше ніж на рік, що дозволяє військовим планувати оперативні операції.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що це придбання було дуже корисним для ЗСУ. За перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати в лісосмугах та за іншими перешкодами.

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