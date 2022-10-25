Дніпро-1 - Аполлон: де дивитися матч Ліги конференцій і прогнози букмекерів

Команда Олександра Кучера може достроково гарантувати собі участь у плейоф євротурніру.

У четвер, 27 жовтня , "Дніпро-1" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23 зіграє проти кіпрського "Аполлона".

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для дніпрян поєдинок відбудеться на полі Кошицької футбольної арени в словацькому місті Кошице. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

В іншому матчі групи E сильнішого з'ясовуватимуть нідерландський АЗ та ліхтенштейнський "Вадуц". Ця гра також запланована на 27 жовтня, але розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що навіть нічия в поєдинку з "Аполлоном" забезпечить дніпрянам євровесну. Перший матч між цими клубами завершився перемогою української команди з рахунком 1:3.

Де дивитися матч Дніпро-1 - Аполлон

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Дніпро-1 - Аполлон

Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку дніпровський колектив. На перемогу підопічних Олександра Кучера приймаються ставки з коефіцієнтом 1,99. Нічия - 3,60. Звитяга кіпріотів - 3,95.

"Дніпро-1" на груповому етапі Ліги конференцій: турнірне становище

Після чотирьох турів "Дніпро-1" з 7 очками посідає другу сходинку свого квартету. АЗ очолює групу з 9 балами, "Аполон" (4) йде третім. "Вадуц" (2) - останній.

Поєдинки заключного 6-го туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 3 листопада: АЗ - "Дніпро-1", "Аполлон" - "Вадуц".

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із клубами, які фінішують третіми на груповому етапі Ліги Європи.

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