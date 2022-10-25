АЕК Ларнака - Динамо: де дивитися матч Ліги Європи і прогнози букмекерів

Український клуб влаштує тільки перемога для збереження шансів на вихід до плейоф Ліги конференцій.

У четвер, 27 жовтня , київське "Динамо" проведе матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23. Суперником команди Мірчі Луческу буде АЕК Ларнака.

Зустріч відбудеться в Ларнаці - портовому місті на південному узбережжі Кіпру, на стадіоні Георгіоса Карапатакіса. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що лише перемога в цьому поєдинку дозволить "біло-синім" зберегти шанси на єврокубкову весну та претендувати на вихід до плейоф Ліги конференцій.

Додамо, що в паралельному матчі цієї групи турецький "Фенербахче" на власному полі прийме французький "Ренн".

Де дивитися матч АЕК Ларнака - Динамо

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч АЕК Ларнака - Динамо

Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку київський клуб. На перемогу "біло-синіх" можна поставити з коефіцієнтом 2,32. Нічия - 3,40. Виграш кіпріотів оцінюється коефіцієнтом 3,25.

"Динамо" на груповому етапі Ліги Європи: турнірне становище

Підопічні Мірчі Луческу програли у всіх чотирьох стартових турах Ліги Європи (по разу - "Фенербахче" та АЕКу та двічі - "Ренну"). За два тури до кінця групового етапу "біло-сині" втратили шанси вийти до плейоф ЛЄ.

"Фенербахче" та "Ренн" (набрали по 10 очок) достроково забронювали перші дві сходинки та навесні продовжать виступи в Лізі Європи. "Динамо" (0) позмагається з АЕКом (3) за третє місце в групі та путівку до 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Поєдинки заключного 6-го туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 3 листопада: "Динамо" - "Фенербахче", "Ренн" - АЕК Ларнака.

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