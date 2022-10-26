АЕК Ларнака - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Текстовий репортаж поєдинку 5-го туру групової стадії Ліги Європи між київським "Динамо" та кіпрським АЕКом з міста Ларнака.

У четвер, 27 жовтня , київське "Динамо" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23 зіграє проти кіпрського клубу АЕК Ларнака.

Зустріч відбудеться на стадіоні Георгіоса Карапатакіса в Ларнаці. Початок матчу - о 19:45 за київським часом.

Підопічні Мірчі Луческу програли у всіх чотирьох стартових турах Ліги Європи (по разу - "Фенербахче" та АЕКу та двічі - "Ренну") та посідають останнє місце в групі.

За два тури до кінця групового етапу "біло-сині" втратили шанси вийти до плейоф ЛЄ, але ще можуть пробитися до 1/16 фіналу Ліги конференцій. Для цього киянами обов'язково потрібна перемога в матчі з АЕКом, який наразі має на три очки більше, ніж "Динамо".

У паралельному матчі цієї групи "Фенербахче" на власному полі прийме "Ренн". Турецький і французький клуби, набравши по 10 очок, достроково забронювали перші дві сходинки та вийшли до плейоф Ліги Європи.