АЕК Ларнака - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Текстовый репортаж поединка 5-го тура групповой стадии Лиги Европы между киевским "Динамо" и кипрским АЕКом из города Ларнака.

В четверг, 27 октября , киевское "Динамо" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23 сыграет против кипрского клуба АЕК Ларнака

Встреча состоится на стадионе Георгиоса Карапатакиса в Ларнаке. Начало матча - в 19:45 по киевскому времени.

Подопечные Мирчи Луческу проиграли во всех четырех стартовых турах Лиги Европы (по разу - "Фенербахче" и АЕКу и дважды - "Ренну") и занимают последнее место в группе.

За два тура до конца группового этапа "бело-синие" лишились шансов выйти в плей-офф ЛЕ, но еще могут пробиться в 1/16 финала Лиги конференций. Для этого киевлянам обязательно нужна победа в матче с АЕКом, который сейчас имеет на три очка больше, чем "Динамо".

В параллельном матче этой группы "Фенербахче" на своем поле примет "Ренн". Турецкий и французский клубы, набрав по 10 очков, досрочно забронировали первые две строчки и вышли в плей-офф Лиги Европы.