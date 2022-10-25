АЕК Ларнака - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы и прогнозы букмекеров

Украинский клуб устроит только победа для сохранения шансов на выход в плей-офф Лиги конференций.

В четверг, 27 октября , киевское "Динамо" проведет матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23. Соперником команды Мирчи Луческу будет АЕК Ларнака.

Встреча состоится в Ларнаке - портовом городе на южном побережье Кипра, на стадионе Георгиоса Карапатакиса. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Отметим, что только победа в этом поединке позволит "бело-синим" сохранить шансы на еврокубковую весну и претендовать на выход в плей-офф Лиги конференций.

Добавим, что в параллельном матче этой группы турецкий "Фенербахче" на своем поле примет французский "Ренн".

Где смотреть матч АЕК Ларнака - Динамо

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч АЕК Ларнака - Динамо

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка киевский клуб. На победу "бело-синих" можно поставить с коэффициентом 2,32. Ничья - 3,40. Выигрыш киприотов оценивается коэффициентом 3,25.

"Динамо" на групповом этапе Лиги Европы: турнирное положение

Подопечные Мирчи Луческу проиграли во всех четырех стартовых турах Лиги Европы (по разу - "Фенербахче" и АЕКу и дважды - "Ренну"). За два тура до конца группового этапа "бело-синие" лишились шансов выйти в плей-офф ЛЕ.

"Фенербахче" и "Ренн" (набрали по 10 очков) досрочно забронировали первые две строчки и весной продолжат выступления в Лиге Европы. "Динамо" (0) поборется с АЕКом (3) за третье место в группе и путевку в 1/16 финала Лиги конференций.

Поединки заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы состоятся 3 ноября: "Динамо" - "Фенербахче", "Ренн" - АЕК Ларнака.

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