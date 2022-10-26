Дніпро-1 - Аполлон: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Текстовий репортаж поєдинку 5-го туру групової стадії Ліги конференцій між дніпровським "Дніпром-1" та кіпрським "Аполлоном".

У четвер, 27 жовтня , "Дніпро-1" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23 зіграє проти кіпрського "Аполлона".

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для дніпрян поєдинок відбудеться на полі Кошицької футбольної арени в словацькому місті Кошице. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Після чотирьох турів "Дніпро-1" з 7 очками посідає другу сходинку свого квартету. Нідерландський АЗ очолює групу з 9 балами, "Аполон" (4) йде третім. Ліхтенштейнський "Вадуц" (2) - останній.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із клубами, які фінішують третіми на груповому етапі Ліги Європи.

Навіть нічия в поєдинку з "Аполлоном" забезпечить дніпрянам євровесну, оскільки перший матч між цими клубами завершився перемогою української команди з рахунком 1:3.

В іншому матчі цієї групи сильнішого з'ясовуватимуть АЗ та "Вадуц". Ця гра також запланована на 27 жовтня, але розпочнеться о 19:45 за київським часом.