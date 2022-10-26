Днепр-1 - Аполлон: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Текстовый репортаж поединка 5-го тура групповой стадии Лиги конференций между днепровским "Днепром-1" и кипрским "Аполлоном".

В четверг, 27 октября , "Днепр-1" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23 сыграет против кипрского "Аполлона".

Из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину номинально домашний для днепрян поединок состоится на поле Кошицкой футбольной арены в словацком городе Кошице. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

После четырех туров "Днепр-1" с 7 очками занимает вторую строчку своего квартета. Нидерландский АЗ возглавляет группу с 9 баллами, "Аполлон" (4) идет третьим. Лихтенштейнский "Вадуц" (2) - последний.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с клубами, которые финишируют третьими на групповом этапе Лиги Европы.

Даже ничья в поединке с "Аполлоном" обеспечит днепрянам евровесну, поскольку первый матч между этими клубами завершился победой украинской команды со счетом 1:3.

В другом матче этой группы сильнейшего будут выяснять АЗ и "Вадуц". Эта игра также запланирована на 27 октября, но начнется в 19:45 по киевскому времени.