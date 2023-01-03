Оля Цибульська відповіла, чи готова зробити пластичну операцію заради кар'єри

Українська співачка Оля Цибульська відповіла, чи готова змінювати зовнішність заради успіхів у кар'єрі.

Непросте запитання виконавиці поставили її шанувальники у Instagram. Так, хтось поцікавився у зірки, чи зробить вони ринопластику (зміна форми носа), якщо це допоможе їй зробити музичну кар'єру успішнішою.

У відповідь Оля запевнила, що ринопластика жодним чином не впливає на роботу співачка, а її ніс їй дуже подобається.

"Ринопластика ніяк не впливає на кар'єру. Мені супер подобається мій ніс. Кар'єра - це про впевненість в собі. А в мене її достатньо", - написала Оля.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Також Цибульська додала фото зірки серіалу "Секс і місто" Сари Джессіки Паркер, яку дуже часто критикували за риси її обличчя, однак це ніяк не завадило побудувати їй успішну кар'єру в Голлівуді.

"Як би не ніс, Сара заспівала б?", - пожартувала Оля.

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