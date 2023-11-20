ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта: как прошли сутки на фронте

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где силами обороны отбито 7 атак.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отражены 11 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 12 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области, где украинские воины отразили 16 атак.

На Шахтерском направлении захватчики вели штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 боеприпаса противника.

Ранее стало известно, что украинские войска провели успешную атаку в районеАвдеевки и продвинулись вперед.

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