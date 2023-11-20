Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, в большинстве регионов Украины пройдет снег, кое-где с дождем, на дорогах — гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, восточных, большинстве центральных и южных областей ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Ветер преимущественно северный, в западных областях юго-восточный, будет достигать скорости 7-12 м/с.

Температура воздуха будет преимущественно составлять в течение дня в большинстве областей от -3°С до +2°С.

В Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ожидается около +2...7°С.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предполагается. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.

Температура в области будет днем от -3 до +2°С. В Киеве столбики термометров покажут сегодня около 0°С.

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