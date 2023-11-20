Как плацдарм на левом берегу Днепра открывает "дорогу в Крым": объяснение эксперта

Плацдарм на левобережье Херсонской области открывает "дорогу в Крым". Для успешного продвижения ВСУ требуются резервы.

Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в интервью Униану.

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По его словам, сейчас "тактический" плацдарм на левом берегу Силы обороны пытаются расширить до уровня "оперативного". Он должен быть не менее 15 км.

Сейчас мы на середине этого пути находимся. Сейчас к 8 км уже есть продвижение от берега. А плацдарм оперативный должен быть хотя бы километров 15, чтобы восстанавливать инженерные сооружения, если будет принято решение, для опрокидывания на левый берег уже тяжелой техники. быть понтонные переправы, дебаркадеры для приема барж. Это еще не начавшийся процесс, решение пока не принято", – объясняет эксперт.

Кроме того, по мнению эксперта, дальнейшее развитие ситуации на левом берегу зависит от реакции российского командования. Они могут перебросить войска в Херсонскую область, остановив наступление на Авдеевку. Однако если этого не произойдет, им не удастся остановить ВСУ.

"Если двигаться через Скадовск вдоль побережья Черного моря, возможно мероприятие в Крым двумя-тремя способами — морской десант или двигаться вдоль моря в Армянск", — считает он.

Напомним, Путин уволил командующего на Херсонском направлении Олега Макаревича, а на его место поставил командира десантных войск генерал-полковник Михаил Теплинский. Экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил решение российского диктатора.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ закрепились на трех плацдармах на ЛЕВОМ берегу Херсонщины

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