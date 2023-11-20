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Армия РФ уменьшилась на 640 бойцов: Генштаб объявил потери

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Армия РФ уменьшилась на 640 бойцов: Генштаб объявил потери

Потери РФ / Фото: Associated Press

Украинские бойцы нанесли врагу потери в живой силе, вооружении и военной технике.

Потери российских войск в войне против Украины на 20 ноября достигают 319 210 человек убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, в течение суток 19 ноября ВСУ ликвидировали на фронте 640 российских оккупантов.

Потери врага на 20 ноября

  • личный состав – около 319 210 (+640) человек,
  • танки ‒ 5439 (+4),
  • боевые бронированные машины ‒ 10168 (+2),
  • артиллерийские системы – 7748 (+4),
  • РСЗО – 899 (+1) ед,
  • средства ПВО – 588 (+0),
  • самолеты – 323 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5764 (+9),
  • крылатые ракеты ‒ 1563 (+0),
  • корабли/катера ‒ 22 (+0),
  • подлодки — 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 10127 (+7),
  • специальная техника – 1097 (+1).
Потери российской армии на 20 ноября 2023 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери российской армии на 20 ноября 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, накануне ГУР Минобороны Украины опубликовало очередной перехват разговора российского оккупанта с его родственниками. Он рассказал о больших потерях в подразделениях РФ на Авдеевском направлении, сказав, что погибших вывозят "Камазами", а для раненых уже не хватает мест и в гражданских больницах.

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Дата публикации
Просмотры
534
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