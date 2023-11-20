Армия РФ уменьшилась на 640 бойцов: Генштаб объявил потери

Украинские бойцы нанесли врагу потери в живой силе, вооружении и военной технике.
Потери российских войск в войне против Украины на 20 ноября достигают 319 210 человек убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Так, в течение суток 19 ноября ВСУ ликвидировали на фронте 640 российских оккупантов.
Потери врага на 20 ноября
- личный состав – около 319 210 (+640) человек,
- танки ‒ 5439 (+4),
- боевые бронированные машины ‒ 10168 (+2),
- артиллерийские системы – 7748 (+4),
- РСЗО – 899 (+1) ед,
- средства ПВО – 588 (+0),
- самолеты – 323 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5764 (+9),
- крылатые ракеты ‒ 1563 (+0),
- корабли/катера ‒ 22 (+0),
- подлодки — 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 10127 (+7),
- специальная техника – 1097 (+1).
Напомним, накануне ГУР Минобороны Украины опубликовало очередной перехват разговора российского оккупанта с его родственниками. Он рассказал о больших потерях в подразделениях РФ на Авдеевском направлении, сказав, что погибших вывозят "Камазами", а для раненых уже не хватает мест и в гражданских больницах.
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