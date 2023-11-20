Армия РФ уменьшилась на 640 бойцов: Генштаб объявил потери

Украинские бойцы нанесли врагу потери в живой силе, вооружении и военной технике.

Потери российских войск в войне против Украины на 20 ноября достигают 319 210 человек убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, в течение суток 19 ноября ВСУ ликвидировали на фронте 640 российских оккупантов.

Потери врага на 20 ноября

личный состав – около 319 210 (+640) человек,

танки ‒ 5439 (+4),

боевые бронированные машины ‒ 10168 (+2),

артиллерийские системы – 7748 (+4),

РСЗО – 899 (+1) ед,

средства ПВО – 588 (+0),

самолеты – 323 (+0),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5764 (+9),

крылатые ракеты ‒ 1563 (+0),

корабли/катера ‒ 22 (+0),

подлодки — 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 10127 (+7),

специальная техника – 1097 (+1).

Потери российской армии на 20 ноября 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, накануне ГУР Минобороны Украины опубликовало очередной перехват разговора российского оккупанта с его родственниками. Он рассказал о больших потерях в подразделениях РФ на Авдеевском направлении, сказав, что погибших вывозят "Камазами", а для раненых уже не хватает мест и в гражданских больницах.

Читайте также: