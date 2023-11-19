Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Минобороны назвали масштабы потерь окупантов за неделю

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
776
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Минобороны назвали масштабы потерь окупантов за неделю

За неделю ВСУ ликвидировали более семи тысяч россиян / Фото: Associated Press

Было уничтожено 86 танков окупантов и один их самолет.

Силы обороны Украины за неделю, с 13 по 19 ноября, уничтожили 7020 российских военных.

Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины генерал Александр Павлюк.

Также через неделю было уничтожено:

  • 86 российских танков,
  • 94 боевые бронированные машины,
  • 185 артиллерийских систем,
  • 8 установок противовоздушной обороны,
  • 170 единиц автотехники,
  • 18 единиц специальной техники.

Кроме этого наши защитники уничтожили 3 вражеских ракета, 123 БпЛА, а также один самолет.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
776
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация