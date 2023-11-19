В Минобороны назвали масштабы потерь окупантов за неделю

Было уничтожено 86 танков окупантов и один их самолет.

Силы обороны Украины за неделю, с 13 по 19 ноября, уничтожили 7020 российских военных.

Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины генерал Александр Павлюк.

Также через неделю было уничтожено:

86 российских танков,

94 боевые бронированные машины,

185 артиллерийских систем,

8 установок противовоздушной обороны,

170 единиц автотехники,

18 единиц специальной техники.

Кроме этого наши защитники уничтожили 3 вражеских ракета, 123 БпЛА, а также один самолет.