В Минобороны назвали масштабы потерь окупантов за неделю

Было уничтожено 86 танков окупантов и один их самолет.
Силы обороны Украины за неделю, с 13 по 19 ноября, уничтожили 7020 российских военных.
Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины генерал Александр Павлюк.
Также через неделю было уничтожено:
- 86 российских танков,
- 94 боевые бронированные машины,
- 185 артиллерийских систем,
- 8 установок противовоздушной обороны,
- 170 единиц автотехники,
- 18 единиц специальной техники.
Кроме этого наши защитники уничтожили 3 вражеских ракета, 123 БпЛА, а также один самолет.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области Силы обороны уничтожили российский "Панцирь-С1" стоимостью $15 млн.
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