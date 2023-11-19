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У Міноборони назвали масштаби втрат окупантів за тиждень

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Міноборони назвали масштаби втрат окупантів за тиждень

Протягом тижня ЗСУ ліквідували понад сім тисяч росіян / Фото: Associated Press

Було знищено 86 танків окупантів та один їхній літак.

Сили оборони України за тиждень, з 13 до 19 листопада, знищили 7020 російських військових.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал Олександр Павлюк.

Також за тиждень було знищено:

  • 86 російських танків,
  • 94 бойові броньовані машини,
  • 185 артилерійських систем,
  • 8 установок протиповітряної оборони,
  • 170 одиниць автотехніки,
  • 18 одиниць спеціальної техніки.

Окрім цього наші захисники знищили 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак.

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Дата публікації
Перегляди
776
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