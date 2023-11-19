У Міноборони назвали масштаби втрат окупантів за тиждень

Було знищено 86 танків окупантів та один їхній літак.
Сили оборони України за тиждень, з 13 до 19 листопада, знищили 7020 російських військових.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал Олександр Павлюк.
Також за тиждень було знищено:
- 86 російських танків,
- 94 бойові броньовані машини,
- 185 артилерійських систем,
- 8 установок протиповітряної оборони,
- 170 одиниць автотехніки,
- 18 одиниць спеціальної техніки.
Окрім цього наші захисники знищили 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині Сили оборони знищили російський "Панцир-С1" вартістю $15 млн.
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