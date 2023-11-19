У Міноборони назвали масштаби втрат окупантів за тиждень

Було знищено 86 танків окупантів та один їхній літак.

Сили оборони України за тиждень, з 13 до 19 листопада, знищили 7020 російських військових.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал Олександр Павлюк.

Також за тиждень було знищено:

86 російських танків,

94 бойові броньовані машини,

185 артилерійських систем,

8 установок протиповітряної оборони,

170 одиниць автотехніки,

18 одиниць спеціальної техніки.

Окрім цього наші захисники знищили 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак.