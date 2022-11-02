Квашена капуста: користь та шкода для організму, для жінок та чоловіків

Чим корисна капуста, кому з обережністю можна її їсти — читайте в матеріалі ТСН.ua.

В очікуванні непростої зими квашена капуста — саме той продукт, яким варто запасатися. Адже вона — джерело багатьох вітамінів, ще й до того вона чудово зберігається без холодильника, що в умовах перебоїв з електроенергією є, безперечно, великим плюсом.

Квашена капуста готується методом ферментації за допомогою молочнокислого бродіння. Бактерії починають розмножуватися в ній, поглинаючи вуглеводи. Завдяки активності бактерій, що розмножуються та поглинають вуглеводи, капуста насичується корисними речовинами, органічними кислотами, так само як під час закваски йогурту. Смак капусти стає кислим, а термін зберігання збільшується до кількох місяців.

Чим корисна квашена капуста для організму

Користь квашеної капусти для кишківника та травлення загалом . Завдяки пробіотикам, які виробляє капуста під час ферментації, покращується загальний стан мікрофлори кишківника. Вона захищає від токсинів, запалення та шкідливих мікроорганізмів, клітковина, якої багато в овочі, ефективно запобігає запорам.

. Завдяки пробіотикам, які виробляє капуста під час ферментації, покращується загальний стан мікрофлори кишківника. Вона захищає від токсинів, запалення та шкідливих мікроорганізмів, клітковина, якої багато в овочі, ефективно запобігає запорам. Користь квашеної капусти для печінки в першу чергу в тому, що вона підтримує водно-сольовий баланс в організмі на рівні, що зменшує згубну дію алкоголю. Вітамін С, на який багатий цей овоч, та корисні для роботи травної системи бактерії рятують організм від інтоксикації шкідливими речовинами.

в першу чергу в тому, що вона підтримує водно-сольовий баланс в організмі на рівні, що зменшує згубну дію алкоголю. Вітамін С, на який багатий цей овоч, та корисні для роботи травної системи бактерії рятують організм від інтоксикації шкідливими речовинами. Сприяє засвоєнню заліза. Бактерії, що містяться у квашеній капусті та інших ферментованих овочах, покращують засвоєння заліза, збільшуючи його біодоступність.

Бактерії, що містяться у квашеній капусті та інших ферментованих овочах, покращують засвоєння заліза, збільшуючи його біодоступність. Захищає нервову систему та покращує настрій. Пробіотики, які містяться у ферментованій їжі, впливають на роботу мозку та нервової системи, покращуючи настрій та сприяючи лікуванню депресивних симптомів. А дослідження китайських вчених показало, що стан мікрофлори кишківника впливає на ризик розвитку хвороби Альцгеймера, а пробіотики здатні знизити ймовірність її розвитку.

Пробіотики, які містяться у ферментованій їжі, впливають на роботу мозку та нервової системи, покращуючи настрій та сприяючи лікуванню депресивних симптомів. А дослідження китайських вчених показало, що стан мікрофлори кишківника впливає на ризик розвитку хвороби Альцгеймера, а пробіотики здатні знизити ймовірність її розвитку. Зміцнює імунітет. Вітамін С, якого багато у квашеній капусті, бере участь у виробленні лейкоцитів, стимулює регенерацію клітин та утворення колагену, необхідного для пружності шкіри та багатьох інших тканин.

Вітамін С, якого багато у квашеній капусті, бере участь у виробленні лейкоцитів, стимулює регенерацію клітин та утворення колагену, необхідного для пружності шкіри та багатьох інших тканин. Підтримує здоров'я кісток завдяки комбінації вітамінів і мінералів. Вітамін К регулює виробництво білків, що викликають їхню мінералізацію. Марганець, калій, фосфор та магній роблять кістки міцнішими.

завдяки комбінації вітамінів і мінералів. Вітамін К регулює виробництво білків, що викликають їхню мінералізацію. Марганець, калій, фосфор та магній роблять кістки міцнішими. Допомагає від похмілля. Квашена капуста містить янтарну кислоту, яка допомагає знешкодити результати похмілля — шкідливий ацетальдегід та різні солі.

Користь квашеної капусти для жінок

Квашена капуста — відмінне джерело вітаміну С, запобігає погіршенню стану здоров'я у вагітних, бореться із токсикозом, допомагає в разі менопаузи.

Квашена капуста чудово підходить для підтримки здоров'я шкіри, допомагає позбутися прищів, ефективно загоює рани та усуває синці. Присутні у квашеній капусті токоферол та вітамін А розгладжують зморшки, роблять шкіру підтягнутою та еластичною, вирівнюють тон обличчя, прискорюють регенерацію тканин.

Квашена капуста робить волосся сильнішим. Нікотинова кислота, яка міститься у ній, сприяє зміцненню волосся та нігтів, усуває ламкість волосся, проблему кінчиків, що січуться. Молочна кислота, що міститься у квашеній капусті, має антибактеріальний ефект і перешкоджає виникненню лупи, запобігає випадінню волосся.

Чим корисна квашена капуста для чоловіків

Квашена капуста покращує чоловіче здоров'я, підвищує потенцію. Сік квашеної капусти є відмінним засобом боротьби з похміллям. Він сприяє розпаду етилового спирту та виводить його з організму, усуває головний біль та загальне нездужання.

Чим шкідлива квашена капуста

Головна небезпека квашеної капусти — високий вміст солі, яка використовується під час приготування цього продукту. Надлишок солі призводить до затримки води в організмі та набряків, підвищує тиск, збільшує ризик сечокам'яної хвороби та інших захворювань нирок, інфарктів та інсультів.

Ще один недолік цього продукту — велика концентрація гістаміну. Саме ця речовина викидається у кров в разі алергії. Через це квашена капуста збільшує ризик реакцій на інші продукти.

У квашеній капусті містяться продукти бродіння, які утворюють молочну та оцтову кислоти. Комбінація цих кислот та клітковини, що міститься в капусті, призводить до підвищеного газоутворення. Квашена капуста заборонена в період грудного вигодовування, вона може викликати коліки у новонародженого.

Квашена капуста не рекомендується людям із підвищеною кислотністю шлунку, із захворюваннями підшлункової залози, в разі загострення гастриту та наявності виразки шлунку, при нирковій недостатності, при конкрементах у жовчному міхурі.

У великій кількості вона здатна спричинити діарею.

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