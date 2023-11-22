Российская армия получила партию новых бомбардировщиков Су-34 для атак по Украине

В РФ заявили, что фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют немаловажную часть ударной силы фронтовой авиации.

Министерство обороны России получило очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Об этом сообщают на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

Согласно информации, самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной компании. Су-34 прошли комплекс наземных и лётных испытаний.

"Фронтовые бомбардировщики Су-34 отличаются высокой маневренностью и потрясающими боевыми возможностями, что позволяет им выполнять широкий спектр задач. Эти самолеты по достоинству оценены летчиками и сегодня активно применяется в ходе "СВО" (войны России против Украины – ред.)", — заявил первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков.

По его словам, фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют немаловажную часть ударной силы российской фронтовой авиации. Возможности самолета вроде бы позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.

Напомним, по данным Воздушных сил Украины, украинские пилоты в Дании уже летают на F-16.

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