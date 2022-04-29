Криптобиржа Binance заблокировала криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников.
Отныне они не смогут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов.
Об этом в своем телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, заблокированы страницы:
- Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова;
- Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова;
- Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, который находится под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связан с похищением биткоинов с биржи WEX.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что против российских олигархов введут новые санкции. Глава Белого дома подчеркнул, что собственность российской клептократии должна быть конфискована, а сами олигархи привлечены к ответственности.
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