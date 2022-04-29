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Binance заблокировала криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников

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Binance заблокировала криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников

Associated Press

Криптобиржа Binance заблокировала криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников.

Отныне они не смогут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов.

Об этом в своем телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, заблокированы страницы:

  • Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова;
  • Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова;
  • Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, который находится под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связан с похищением биткоинов с биржи WEX.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что против российских олигархов введут новые санкции. Глава Белого дома подчеркнул, что собственность российской клептократии должна быть конфискована, а сами олигархи привлечены к ответственности.

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