Опасный астероид "Апофис" приближается к Земле

Новое исследование показало увеличение скорости астероида, приближающегося к Земле. Исследователи из Института астрономии Гавайского университета обнаружили, что астероид "Апофис", названный в честь египетского бога хаоса, ускорился из-за неоднородного теплового излучения – так называемого эффекта Ярковского.

Об этом пишет Bild.

13 апреля 2029 года, как считают специалисты, астероид максимально приблизится к Земле. Согласно текущим расчетам, небесное тело диаметром примерно 350 метров пролетит всего в 31 тысяче километров от нашей планеты.

Исследователи уже готовятся: они хотят воспользоваться возможностью и внимательно понаблюдать за космическим телом вблизи. В частности, команда университета Вюрцбурга разрабатывает миссию с использованием небольших спутников. Их нужно будет вовремя запустить, чтобы они смогли достичь астероида.

Один из вопросов, который волнует исследователей: можно ли в перспективе повлиять на траекторию движения такого астероида и предотвратить возможное столкновение. К примеру, если бы "Апофис" врезался в Землю, это привело бы к катастрофическим последствиям.

"Диаметр одного только ударного кратера, вероятно, составлял бы несколько километров, а сила удара могла бы разорить территорию размером с Центральную Европу", — рассказал научному журналу Scinnex профессор Джонатан Меннел из Университета в Вюрцбурге.

Напомним, вблизи Земли пролетел астероид размером более 360 метров, однако его расстояние до нашей планеты было больше — 5,35 миллиона километров.

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