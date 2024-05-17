ЦНАПи, ТЦК і електронний кабінет: де і як оновити дані військовозобов’язаним

Які документи потрібно мати із собою, як працюватимуть ЦНАПи, чи запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного та кому потрібно оновити дані в першу чергу – в ексклюзиві TSN.UA.

Оновлення даних у ЦНАПах: Київ готовий до процедури. Адже головний мобілізаційний закон набуде чинності вже від 18 травня 2024 року. Починаючи з суботи, столичні Центри надання адміністративних послуг прийматимуть військовозобов'язаних, які прийдуть уточнити свої дані. Які документи потрібно мати із собою, як працюватимуть ЦНАПи, чи запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного та кому потрібно оновити дані в першу чергу – в ексклюзиві журналістки Вікторії Панченко для TSN.UA.

ЦНАПи готові приймати військовозобов'язаних

Від 18 травня мешканці та гості Києва зможуть оновити дані в територіальних центрах комплектування без візиту до їхніх офісів — потрібно лише завітати до Центру надання адміністративних послуг. Про це в етері КИЇВ24 розповіла директорка департаменту ЦНАП м. Києва Наталія Шамрай.

"Завтра, 18 травня, з 9 до 18 години всі ЦНАПи Києва готові приймати військовозобов’язаних, щоб вони могли оновити свої дані. Приходити можуть всі охочі, ми нікому не відмовляємо. До системи ми підключені", – зазначила вона.

Наталія Шамрай наголосила, що Київські ЦНАПи повністю готові приймати людей. Черг не передбачається, адже у ЦНАПів гарна пропускна здатність. Виконуватимуть процедуру 300 адміністраторів по всьому місту в різних районах, то ж приходити протягом робочих годин у будь-який із найближчих до місця проживання ЦНАПів.

"Людина має прийти, мати документи що посвідчують особу та військовий квиток чи приписне і далі будемо оновлювати дані. Якщо система з певнх причин буде відмовляти, то будемо вирішувати куди звернутися. Ми всі підключені до системи. У Києві під’єднано майже 300 адміністраторів ЦНАПів. У нас гарна потужність та пропускна здатність, щоб приймати людей", – зазначила директорка департаменту ЦНАП у Києві.

ЦНАП – це непогана альтернатива, оскільки у Києві, за даними Міноборони, пропускна здатність відділень ТЦК та СП становить приблизно 50-70 людей на день. У оборонному відомстві зазначили, що пропускна здатність ТЦК і СП залежить від міста та кількості працівників. У столиці військкомат може прийняти до 70 осіб. Ба більше, у матеріалі за 16 травня 2024 року LIGA.net повідомляла, що основне навантаження поки лягає саме на військкомати. ЦНАПи на той час ще не отримали доступи, а адміністратори – не пройшли навчання.

Нардепка з комітету Ради з нацбезпеки та оборони Ірина Фріз заявляла, що вчасно розробити підзаконні документи мав не парламент, а уряд.

"Він же несе пряму відповідальність за організацію механізмів оновлення персональних даних громадянами протягом 60 днів як через ЦНАП, так і через електронний кабінет", – зазначила нардепка.

Військовозобов’язані громадяни України з 18 травня матимуть можливість оновити дані не тільки у ТЦК та СП, ЦНАПах, але також в електронному кабінеті. Про це повідомив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін.

"Є три шляхи: ТЦК та СП, електронний кабінет, який має запуститися від 18 травня, і ЦНАПи. Тому що було запущено дезінформацію нібито ЦНАПИ не готові до цього. Закон каже, що ЦНАП це теж місце, де можна оновити дані", – зазначив він.

Дмитро Лазуткін розповів, що представники Міноборони 16 травня зв’язувалися зі структурами, які за це відповідають, і було підтверджено, що дійсно з 18 травня у ЦНАПах можна буде оновити дані. Він додав, що від 18 травня і електронний кабінет має запрацювати, хоча до нього надалі ще будуть додавати опції.

"Наразі це буде можливість оновити дані, такі як електронна пошта, телефон і місце проживання", – уточнив речник Міноборони.

Хто має оновити дані у ТЦК

Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року й відтоді всі військовозобов’язані чоловіки мають протягом 60 днів оновити свої дані у ТЦК, ЦНАПі або електронному кабінеті – до речі, хороша альтернатива, якщо ви не любите черги.

На все про все є тільки 60 днів. Примітно, що і жінки-медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку, також мають пройти цю процедуру. До 17 липня 2024 року включно актуалізувати свої номери телефонів, електронну адресу, місце проживання, стан здоров’я, сімейний стан мають і чоловіки, які перебувають за кордоном. Нагадаємо, якщо цього не буде зроблено, то такі особи залишаться за кордоном без можливості скористатися консульськими послугами і найголовніше – вони не зможуть отримати закордонний паспорт. Про це “попіклувалася” українська влада, видавши, відповідне законодавчення рішення. Але якщо військовозобов'язаний був у військкоматі умовно 17 травня 2024 року та оновив свої персональні дані, то йому не потрібно потім йти і робити це знову. Ба більше, у ТЦК дали пораду, такий собі “лайфхак” тим, хто розуміє, що він повністю підлягає службі, а саме тому не йде до військкомату.

Примітно, що добровольці, які самостійно прийдуть до ТЦК для включення їх до лав ЗСУ без повістки, отримають відстрочку на два місяці для вирішення особистих справ та підготовку.

Кому до ТЦК йти не потрібно?

Водночас є ті, кому до ТЦК йти не треба, навіть після того як закон набуде чинності. Мова йде про громадян віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку. Цей факт має бути зазначений у відповідних державних реєстрах і військових квитках громадян. Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію, виключенню з військового обліку в ТЦК підлягають ті, хто:

припинив громадянство України;

визнаний ВЛК непридатним до військової служби;

або досяг граничного віку перебування в запасі, тобто, ті, кому більш ніж 60 років.

Як вручатимуть повістки?

До речі, вручення повісток теж не скасовується. Ба більше, є цікаві нюанси. Нардеп і член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, зазначив, що повістку вручатимуть лише під особистий підпис, як і раніше. А повістка, кинута в поштову скриньку, не вважатиметься належним чином врученою. Хоча, ми зустрічали чоловіків, які саме у такий спосіб раніше і отримували “листи щастя” від ТЦК.

Мобілізація в Україні в 2024 має ще деякі сюрпризи. З 18 травня поліція та представники ТЦК отримали право вимагати у чоловіків віком 18-60 років військово-облікові документи разом із документами, що посвідчують особу. Тобто на період воєнного стану громадяни повинні мати з собою військовий квиток. Крім того, поліція та представники ТЦК зможуть фіксувати цю процедуру на відео. Представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко в ефірі радіо НВ розповів, що працівники військкомату за допомогою єдиного державного реєстру зможуть перевіряти, чи оновив військовозобов'язаний свої дані.

Всі “обмежено придатні” – знову на ВЛК!

Мобілізація в Україні в 2024 передбачає, що оновити свої дані і пройти ВЛК потрібно буде усім, хто має статус “обмежено придатного”, адже тепер є лише два поняття: придатний та непридатний, але і тут є свої нюанси. Придатність ділитиметься на категорії.

Примітно, що людина не має приходити до ВЛК за власною ініціативою. Направлення на ВЛК має надати відповідний орган чи особа.

Зазначимо, що відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації особи з інвалідністю відповідно до висновку ВЛК. Вони можуть бути призвані на військову службу тільки за їхньою згодою і тільки за місцем проживання. Чоловіки від 25 до 55 років, які отримали ІІ або ІІІ групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медичний огляд повторно, щоб підтвердити його висновки. Однак ця умова не стосується військовослужбовців – тих, хто отримав травми під час участі у бойових діях. Ба більше, ймовірно, ті особи які мають документи, що підтверджують статус інваліда, не повинні йти до ТЦК. Їм має надійти запрошення. Якщо вам надійде повістка, потрібно прийти до військкомату у зазначений час та мати із собою відповідні документи.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❓⚡️ ЦНАПи, ТЦК і електронний кабінет: де і як оновити дані військовозобов’язаним?

Нагадаємо, у Міноборони підрахували, яка пропускна здатність ТЦК у Києві за день.

Читайте також: