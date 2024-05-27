Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: що відомо про стан травмованих

У лікарні Харкова наразі перебуває 21 людина - це потерпілі, внаслідок ударів по "Епіцентру" та центру міста у суботу, 25 травня.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Загалом на зараз в лікарнях перебуває 21 людина. Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу", - наголосив він.

За словами Синєгубова, у медзакладі є одна дитина, якій 13 років. Медики оцінюють її стан як середньої важкості з позитивною динамікою.

Також дві людини перебувають у реанімації у важкому стані.

Нагадаємо, в суботу, 25 травня, РФ вдарила по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові та центральній частині міста. Кількість жертв зросла до 16. Серед загиблих є дитина - 12-річна дівчинка.

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