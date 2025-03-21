Таліби зробили "жест доброї волі" на адресу адміністрації Трампа

Таліби звільнили американця Джорджа Глезманна, якого затримали в грудні 2022 року під час туристичного візиту до Афганістану. Міністерство закордонних справ Талібану назвало його звільнення "жестом доброї волі" на адресу адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє ВВС.

Звільнення механіка американської авіакомпанії, який утримувався в Афганістані понад два роки, було підтверджено після того, як міністр закордонних справ уряду Талібану прийняв у Кабулі посланця США із захоплення заручників Адама Белера та інших офіційних осіб США.

Зустріч між делегацією США і талібами стала першими прямими переговорами на найвищому рівні між двома сторонами з моменту інавгурації президента США Дональда Трампа в січні.

Контакти між двома урядами зазвичай відбувалися в інших країнах після відновлення влади Талібаном у 2021 році.

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У публікації на X міністерство закордонних справ Афганістану додало, що угода продемонструвала "готовність Афганістану до справжнього залучення всіх сторін, зокрема Сполучених Штатів Америки, на основі взаємної поваги та інтересів".

Угоді про звільнення американського в’язня посприяв уряд Катару.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що 65-річний Джордж Глезманн скоро возз’єднається зі своєю дружиною Олександрою, і подякував Катару за його важливу роль у забезпеченні звільнення.

Рубіо додав, що звільнення пана Глезманна "також нагадує про те, що інші американці все ще утримуються в Афганістані".

Одним із цих громадян США вважається Махмуд Хабібі, якого затримали у серпні 2022 року.

Нагадаємо, Росія також намагається налагодити відносини з терористичним угрупованням Талібан, яке захопило владу в Афганістані.

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