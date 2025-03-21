Талибы сделали "жест доброй воли" в адрес администрации Трампа

Талибы освободили американца Джорджа Глезманна, которого задержали в декабре 2022 года во время туристического визита в Афганистан. Министерство иностранных дел Талибана назвало его освобождение "жестом доброй воли" в адрес администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает BBC.

Освобождение механика американской авиакомпании, содержавшегося в Афганистане более двух лет, было подтверждено после того, как министр иностранных дел правительства Талибана принял в Кабуле посланника США по захвату заложников Адама Белера и других официальных лиц США.

Встреча между делегацией США и талибами стала первыми прямыми переговорами на самом высоком уровне между двумя сторонами с момента инаугурации президента США Дональда Трампа в январе.

Контакты между двумя правительствами обычно происходили в других странах после восстановления власти Талибана в 2021 году.

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В публикации на X министерство иностранных дел Афганистана добавило, что соглашение продемонстрировало "готовность Афганистана к подлинному привлечению всех сторон, в том числе Соединенных Штатов Америки, на основе взаимного уважения и интересов".

Соглашению об освобождении американского заключенного помогло правительство Катара.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что 65-летний Джордж Глезманн скоро воссоединится со своей женой Александрой, и поблагодарил Катар за его важную роль в обеспечении освобождения.

Рубио добавил, что освобождение господина Глезманна "также напоминает о том, что другие американцы все еще содержатся в Афганистане".

Одним из этих граждан США считается Махмуд Хабиби, задержанный в августе 2022 года.

Напомним, Россия также пытается наладить отношения с террористической группировкой Талибан, захватившей власть в Афганистане.

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