В России талибы поделятся опытом в сфере образования

После прихода к власти в Афганистане в 2021 году талибы запретили девочкам учиться в средней школе и получать высшее образование.

Представители террористического движения "Талибан" примут участие в работе образовательного форума "Формируя будущее", который состоится в российском городе Казани — столице Татарстана. Мероприятие организовано Минобразования России и правительством этой республики в составе РФ.

Об этом сообщает издание Baza.

В состав делегации талибов войдут министр высшего образования Афганистана Неда Мохаммад Надим и министр образования Хабибулла-Ага Хаккани. Визит состоится при содействии "Российского делового центра" в Афганистане.

Как напоминает издание The Moscow Times, после прихода к власти в Афганистане в 2021 году талибы запретили девочкам учиться в средней школе и получать высшее образование. Женщинам нельзя присутствовать в университетах и тем более работать преподавателями. Также им запрещено выходить из дома без паранджи, посещать парки, бассейны и спортзалы, а за прелюбодеяние женщин ждет публичная смерть посредством забивания камнями.

В настоящее время еще одна делегация талибов во главе с министром труда и социальных отношений Абдуллой Мананом Омари находится на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Накануне с его участниками встретился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он рассказал талибам о строительстве Соборной мечети в городе и поблагодарил бога за то, что они приехали на форум. "Хвала всевышнему, что вы здесь", — сказал Беглов, обращаясь к талибам.

Сближение Кремля с "Талибаном"

Также российские власти ведут переговоры о визите верховного лидера "Талибана" Хайбатулы Ахундзады на исламский форум в Казани в следующем году. Известно, что эмир не любит появляться на публике, предпочитая изоляцию, а доступ к нему строго ограничен.

Россия намерена исключить "Талибан" из списка террористов. В конце мая Министерство иностранных дел и Минюст доложили президенту Владимиру Путину о целесообразности такого шага.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение принято по прагматичным соображениям, поскольку талибы находятся у власти в Афганистане и без контактов с ними не решить многие проблемы, представляющие угрозу для России. Среди них она назвала наркотрафик, терроризм и преступность.

Сам Путин говорил, что Россия "двигается в направлении" исключения талибов из списка террористов, однако рассчитывает, что первоначально такое решение примет ООН.

Напомним, Россия пытается наладить отношения с террористической группировкой "Талибан", захватившей власть в Афганистане.

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