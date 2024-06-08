Сборная Бельгии с дублем Лукаку одержала разгромную победу в последнем спарринге перед Евро-2024

Сборная Бельгии разгромила Люксембург в товарищеском матче в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2024. Поединок в Брюсселе завершился со счетом 3:0 .

Хозяева вышли вперед перед перерывом – на 42-й минуте пенальти реализовал Ромелу Лукаку.

На старте второго тайма подопечные Доменико Тедеско укрепили свое преимущество в счете – на 57-й минуте Лукаку оформил дубль, воспользовавшись передачей Жереми Доку.

Под занавес встречи бельгийцы довели дело до разгрома. На 81-й минуте итоговый счет игры установил Леандро Троссард.

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Для сборной Бельгии это был последний спарринг перед стартом Евро-2024. На континентальном первенстве бельгийцы сыграют в группе E против Словакии (17 июня), Румынии (22 июня) и Украины (26 июня).

В свою очередь, команда Люксембурга не смогла отобраться на грядущий чемпионат Европы.

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Ранее сообщалось, что букмекеры назвали фаворитов Евро-2024.

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