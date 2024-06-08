Истребители Mirage от Макрона: эксперт объяснил, какая польза от самолетов

Франция объявила, что передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и обеспечит подготовку украинских пилотов и техперсонала.

Какие возможности получит Украина вместе с французскими самолетами, рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Франция берется за обучение этих людей: и персонала, и летчиков. Если Франция берется, то окей, нам эти самолеты совсем не помешают. В принципе, они сопоставимы с F-16. Это также многофункциональная платформа", — отметил Попович.

По словам эксперта, Mirage 2000-5 запускает ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля", а также планирующие бомбы до 1000 кг французского производства.

"Очень важно, что они приспособлены для использования ракет SCALP... Мы сейчас их подвешиваем к Су-24, но это советский самолет, он немного не об этом... А Mirage как раз приспособлены для того, чтобы использовать эти SCALP", – добавил Денис Попович.

Напомним, когда Украина получит истребители Mirage 2000-5 и изменит ли "подарок Макрона" ход войны. По мнению эксперта, с применением французских истребителей возрастет эффективность попаданий по врагу.

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