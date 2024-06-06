Экстрасенс предсказала хорошие новости из России

Экстрасенс и шаманка Сейраш считает, что летом в России умрет кто-то важный, что порадует украинцев.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу "ТОР".

Шаманка отметила, что летом в России умрет кто-то важный и для украинцев это будет хорошей новостью, ведь этот человек причастен к войне.

"У них там определенные внутренние брожения выпадают. Мы будем это видеть и следить. И да, там скорее всего летом кто-то важный крякнет (умрет — ред.). И это нам будет приятно, что оно наконец-то умерло", — сказала Сейраш.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, шаманка и экстрасенс Сейраш прогнозирует сложное лето в Украине. Она отметила, что оккупанты могут начать новое наступление и вероятны провокации со стороны Беларуси.

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