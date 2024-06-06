Екстрасенска передбачила добрі новини з Росії

Екстрасенска та шаманка Сейраш вважає, що влітку у Росії помре хтось важливий, що потішить українців.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "ТОР".

Шаманка зазначила, що влітку у Росії помре хтось важливий і для українців це буде доброю новиною, адже ця людина причетна до війни.

"У них там певні внутрішні каламучення випадають. Ми будемо це бачити та прослідковувати. І так, там скоріше за все влітку хтось важливий крякне ( помре - ред.). І це нам буде приємно, що воно нарешті вмерло", - сказала Сейраш.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, шаманка та екстрасенска Сейраш прогнозує складне літо в Україні. Вона зазначила, що окупанти можуть почати новий наступ та ймовірні провокації з боку Білорусі.

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