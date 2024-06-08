Масштабний збій у Telegram: користувачі масово скаржаться на проблеми

У месенджері перестали надсилатися повідомлення та не оновлюється список чатів.

У роботі месенджера Telegram стався масштабний збій увечері в суботу, 8 червня.

Про це повідомляє сайт Downdetector.

Користувачі скаржаться на відсутність зв'язку із сервером (68%) та проблеми з мобільним додатком (31%). Перебої у роботі месенджера виникли у користувачів з різних країн, зокрема й в Україні.

Масштабний збій в Telegram 8 червня

У месенджері перестали надсилатися повідомлення та не оновлюється список чатів.

Перші скарги з'явилися о 21:00 за київським часом і досягли свого піку до 21:30.

Про причини масштабного збою наразі не повідомляють.

Нагадаємо, раніше, 30 травня, у роботі Monobank стався масштабний збій. Користувачі не могли здійснити грошові операції.

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