У Monobank стався збій: що відомо (фото)

У застосунку повідомили про складнощі у роботі.
У роботі Monobank стався масштабний збій 30 травня. Користувачі не можуть здійснити грошові операції.
Про це повідомили у застосунку.
"На жаль, щараз спостерігаютсья складнощі у роботі застосунку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом. Вибачте, будь ласка за незручності", - йдеться у повідомленні.
Користувачі скаржаться на неможливість здійснити грошові операції.
Про причини збою та терміни відновлення роботи в monobank поки не повідомляють.
Згодом Monobank відновив свою роботу після збою.
Співзасновник Олег Гороховський повідомив, що спостерігалися проблеми з р2р переказами у застосунку.
"Перепрошую у тих, кого підвели. Зараз вже все працює як треба", - зазначив він.
Нагадаємо, 2 травня, Monobank зіштовхнувся із потужною DDoS-атакою. Тоді щодо деталейна наслідків не йшлося.
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