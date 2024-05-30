У Monobank стався збій: що відомо (фото)

У застосунку повідомили про складнощі у роботі.

У роботі Monobank стався масштабний збій 30 травня. Користувачі не можуть здійснити грошові операції.

Про це повідомили у застосунку.

"На жаль, щараз спостерігаютсья складнощі у роботі застосунку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом. Вибачте, будь ласка за незручності", - йдеться у повідомленні.

Монобанк Фото: monobank

Користувачі скаржаться на неможливість здійснити грошові операції.

Про причини збою та терміни відновлення роботи в monobank поки не повідомляють.

Згодом Monobank відновив свою роботу після збою.

Співзасновник Олег Гороховський повідомив, що спостерігалися проблеми з р2р переказами у застосунку.

"Перепрошую у тих, кого підвели. Зараз вже все працює як треба", - зазначив він.

Нагадаємо, 2 травня, Monobank зіштовхнувся із потужною DDoS-атакою. Тоді щодо деталейна наслідків не йшлося.

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