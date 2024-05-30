В Monobank произошел сбой: что известно (фото)

В приложении сообщили о сложностях в работе.

В работе Monobank произошел масштабный сбой 30 мая. Пользователи не могут совершить денежные операции.

Об этом сообщили в приложении.

"К сожалению, сейчас наблюдаются сложности в работе приложения. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время. Извините, пожалуйста за неудобства", — говорится в сообщении.

Монобанк Фото: monobank

Пользователи жалуются на невозможность совершить денежные операции.

О причинах сбоя и сроках возобновления работы в monobank пока не сообщается.

Позже Monobank возобновил свою работу после сбоя.

Соучредитель Олег Гороховский сообщил, что наблюдались проблемы с р2р пересказами в приложении.

"Простите у тех, кого подвели. Сейчас уже все работает как надо", – отметил он.

Напомним, 2 мая, Monobank столкнулся с мощной DDoS-атакой. Тогда относительно деталейных последствий речь не шла.

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