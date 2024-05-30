В Україні взялися за секондхенди: дешевих речей вже не буде?

Дешевих товарів не буде? В Україні влада хоче взятися за секонди. Продавців вживаного одягу можуть зобов'язати сплачувати податок за кожну річ.

Яку гучну заяву зробив голова податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев, як в Україні хочуть боротися зі схемами імпорту одягу, які "сюрпризи" влада готує для продавців вживаних речей та чи зникнуть дешеві товари – дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Влада взялася за секондхенди?

В Україні влада, ймовірно, вирішила "взятися" за секондхенди. Про це може свідчити заява голови податкового комітету ВР, нардепа Данила Гетманцева. У своєму Telegram Гетманцев розповів про зловживання власників секондхендів. Нардеп нагадав про скандальні відео "кровопролитних штурмів магазинів секондхенду здоровими молодиками". На його думку, ці молодики намагаються купити хороші "необліковані" речі для подальшого перепродажу:

"Всі пам’ятають відео яскравих подекуди кровопролитних штурмів магазинів секондхенду здоровими молодиками. Вони штурмують магазини, аби придбати необліковані шмотки за необлікований кеш переважно для подальшого перепродажу. Зекономлений на такому продажі ПДВ імпортер секондхенду "реалізує" шляхом укладення фіктивних договорів в ринок, даючи можливість вже іншим шахраям не сплачувати ПДВ або (навіть!) пред’являють ПДВ для відшкодування. До того ж товар завозиться з істотно заниженою вартістю".

"Штурм" секондхенду / Скриншот з відео

Схеми зі вживаними товарами

Гетманцев звернув увагу на те, що вживані речі завозяться до України з суттєво заниженою вартістю. А потім ці необліковані речі скуповують і перепродають уже з величезними націнками. Деякі люди взагалі завозять під виглядом секондхенду брендовий одяг, щоб не платити податок.

"Так ТОВ "Е-А" завезло в квітні сумки за ціною, що в 11,3 рази менша за митну вартість, а одяг в 4,2 рази менше. Зайве уточнювати, що податкове навантаження компанії складає 0%. Діями ДПС в цьому випадку упереджено розповсюдження схемного кредиту на суму 35,2 млн грн. Матеріали передані до БЕБ. Загалом з вересня минулого року завдяки роботі спільного аналітичного кабінету ДМС-ДПС упереджено розповсюдження ризикового податкового кредиту на 9 млрд грн. До речі, окрема стаття доходів злочинців – це завезення під виглядом секондхенду брендових речей", – розповів Гетманцев.

Фактично, сфера секондхенду стає ідеальним полем для ухилення від сплати податків та відвертого грабунку держави. Після цього ці товари продаються на внутрішньому ринку за готівкові кошти. Очевидно, що з операцій продажу не сплачується податок на додану вартість (ПДВ), що надає імпортерам значно вигідніші умови порівняно з тими, хто діє в межах "чистих" схем.

Ще одна поширена схема, якою користуються продавці секондхенду, – це маніпуляції з фіктивними компаніями для неправомірного завищення вартості ввезеного товару. Вони купують товар від "сірих" імпортерів за заниженими цінами, а потім продаж вже відбувається фіктивним компаніям за завищеними. Таким чином вони користуються цією різницею в цінах для отримання відшкодування податку на додану вартість з бюджету, на яке насправді не мають права.

Третя схема – завезення брендових речей під виглядом секондхенду. Використання цих методів дозволяє імпортерам уникнути сплати мита та інших податків. Пізніше ці товари продаються в Україні дорожче, але за нижчими цінами, ніж у тих продавців, які діють чесно. Це створює нелегальну конкуренцію, яка завдає шкодв легальному бізнесу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Україні взялися за секондхенди! Дешевих речей вже не буде?!

Дешеві товари зникнуть?

Гетманцев у ефірі "Київ 24" уточнив, що влада планує змінити у роботі цього бізнесу. Зокрема, хочуть перекрити "сірі" схеми, якими користуються постачальники вживаних речей. До того ж, усіх змусять платити податки і митні збори, тому це призведе до значного подорожчання таких товарів або до повного припинення постачання. Нардеп пояснив, що йдеться не лише про схеми, коли продавці елітного одягу ввозять брендові речі:

"Мова йде про різні схеми, які так чи інакше пов’язані з імпортом одягу. Це і магазини секондхенду, які також ввозять одяг за заниженою вартістю навіть в порівнянні з секондхендом. І мова йде про тих, хто взагалі з особливим цинізмом завозить наддорогі товари під виглядом секондхенду".

Данило Гетманцев / Фото: УНІАН

Гетманцев запевнив, що із цими схемами "сьогодні ефективно бореться і податкова, і митниця, об’єднуючи свої дані". Водночас із державної бази Податкової служби можна дізнатися, за якою вартістю компанія продає окремі одиниці цих товарів. А також порівняти з вартістю, яку задекларували:

"І різниця складає десятки разів. Тобто прекрасно, що працюють магазини, прекрасно, що працюють магазини секондхенд, прекрасно, що працюють магазини брендових речей. Нехай працюють, нехай розвиваються, але при цьому нехай з кожної речі сплачують податки армії. Бо все, що ми збираємо сьогодні в якості податків, йде на армію".

А долар б'є рекорди

Нагадаємо, що Нацбанк оновив історичні рекорди офіційного курсу валют. Виявилось, що ніколи ще гривня не коштувала так дешево, як нині. З наближенням літа долар почав швидко дорожчати, хоча, зазвичай, бувало навпаки. У 20-х числах травня на готівковому ринку американська валюта подолала позначку у 40 грн за долар. Ба більше, вона наблизилась до 41 грн. Євро впритул наблизився у продажу до позначки 44 гривні, а у купівлі перетнув 43 гривні.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин відзначив, що регулятор поки не перешкоджає девальвації гривні, але почав "затискати" готівковий ринок, зокрема обмежив обсяги карткових переказів сумою у 100 тис. грн і кількістю не більше 30-ти на місяць. На його думку, це вдарить по тіньовому бізнесу. Але Нацбанк не девальвує гривню у понад 41 грн/дол., вважає експерт.

Експерти прогнозують, що гривня продовжить дешевшати, хоча про перетин позначки у 41 грн/дол. поки не йдеться. Девальвації гривні сприятимуть нові чинники, які переважать фінансову підтримку з боку західних партнерів. Як пояснив Олег Пендзин, почали негативно діяти наслідки піврічної затримки військової допомоги Україні з боку США.

Долар побив усі рекорди / Фото: ТСН.ua

Трохи раніше фінансовий аналітик Олег Шевчишин взагалі прогнозував захмарний курс валют, який не на жарт занепокоїв суспільство:

"Під кінець року ми можемо мати 50 гривень за долар та більше. Все залежатиме від масштабів емісії та обсягів зовнішньої допомоги. Негативний сценарій передбачає, зокрема, девальвацію гривні до 80-90 гривень за долар. Позитивний сценарій: гривня може втриматись на рівні 40-45 за долар. А за позитивного інвестиційного клімату вже наступного року гривня може навіть ревальвувати. На жаль, це дуже оптимістичний сценарій і далекий від базового".

Економіст Олександр Охріменко більш оптимістичний. На його думку, попит на валюту скоро піде на спад, а разом із ним здешевшає і долар:

"Варто зачекати кілька тижнів – і знову матимемо курс на готівковому ринку нижчий 40 грн/дол."

Продавати чи купувати валюту

Експерти визнають, що гривня поступово втрачає привабливість як засіб для отримання прибутку. Однак, причин для паніки немає. Олег Пендзин підрахував, що за нинішнього середнього курсу купівлі долара гривневі депозити практично досягли паритету з інвестиціями у готівкову валюту. Тому він радить не відкривати нові депозити у гривні, а звернути увагу на державні цінні папери – гривневі облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), які мають вищу дохідність.

Тим, хто бажає заробити на нинішньому швидкому зростанні курсу долара, Олександр Охріменко пропонує ризикнути: продати валюту тепер на максимумі курсу, а за якийсь час купити її дешевше. Орієнтовно – у середні червня, коли курс буде знижуватись.

А от фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить придбати долари або євро, бо потенціал для девальвації гривні до 41-ї за долар залишається, тому купівля валюти у будь-якому разі не буде збитковою.

Курс валют на 30 травня 2024 року

Долар та євро тримають позиції. На 30 травня 2024 року Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 40,48 грн/дол. Курс долара виріс на 9 коп. Курс євро встановлений на рівні 43,92 грн/євро. Він знизився на 5 коп.

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