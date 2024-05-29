Влада хоче взятися за секондхенди: чи зникнуть дешеві товари

В Україні влада, ймовірно, вирішила "взятися" за секондхенди. Про це може свідчити заява голови Податкового комітету ВР, нардепа Данила Гетманцева.

У своєму Telegram Гетманцев розповів про зловживання власників секондхендів.

Які претензії є у влади до секондхендів

Нардеп нагадав про скандальні відео "кровопролитних штурмів магазинів секондхенду здоровими молодиками". На його думку, ці молодики намагаються купити хороші "необліковані" речі для подальшого перепродажу.

Натовп у черзі до секондхенду / Фото: Фото з соціальних мереж

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"Зекономлений на такому продажі ПДВ імпортер секондхенду "реалізує" шляхом укладення фіктивних договорів в ринок, даючи можливість вже іншим шахраям не сплачувати ПДВ або (навіть!) предʼявляють ПДВ для відшкодування. До того ж товар завозиться з істотно заниженою вартістю", – каже Гетманцев.

За його даними, одна з компані завезло в квітні сумки за ціною, що в 11,3 рази менша за митну вартість, а одяг – в 4,2 рази менше. Податкове навантаження компанії складає 0%.

За його словами, окрема стаття доходів цього бізнесу – це завезення під виглядом секондхенду брендових речей. Продовження цієї історії він пообіцяв розповісти згодом.

В ефірі "Київ 24" нардеп уточнив, що влада планує змінити у роботі цього бізнесу.

"Йдеться про різні схеми, які так чи інакше пов’язані з імпортом одягу. Це і магазини секонд-хенду, які також ввозять одяг за заниженою вартістю навіть в порівнянні з секонд-хендом. І мова йде про тих, хто взагалі з особливим цинізмом завозить наддорогі товари під виглядом секондхенду", – каже депутат.

Що пропонує влада

Гетманцем запевнив, що із цими схемами "сьогодні ефективно бореться і податкова, і митниця, об’єднуючи свої дані". Водночас, з державної бази Податкової служби можна дізнатися, за якою вартістю компанія продає окремі одиниці цих товарів. А також порівняти з вартістю, яку задекларували.

"І різниця складає десятки разів. Тобто, прекрасно, що працюють магазини, прекрасно, що працюють магазини секондхенд, прекрасно, що працюють магазини брендових речей. Нехай працюють, нехай розвиваються, але при цьому нехай з кожної речі сплачують податки армії. Бо все, що ми збираємо сьогодні в якості податків, йде на армію", – підсумував Данило Гетманцев.

Раніше економісти розповіли про те, чому долар і євро різко пішли вгору.

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