Як українці "помстились" полякам за блокування кордону: фермери пояснили 

За останніми розрахунками фахівців, аграрний сектор зазнав понад 80 мільярдів доларів збитків через повномасштабне вторгнення. Постраждали всі галузі сільського господарства. Зокрема, складна ситуація в тваринництві. За два роки війни господарства втратили 12 відсотків поголів'я.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Маріам Оганнисян.

У селі люди все менше тримають корів

У себе в господі Миколи Васильовича тримає 7 корів. Та найближчим часом чоловік планує зменшувати кількість свого поголів’я, бо утримувати велику рогату худобу селянину – дорого та нерентабельно.

"Ті люди, які утримували уже не мають здоров'я, або повідходили із життя, а молодь шукає іншу роботу, інші заробітки, їдуть до столиці", - каже Микола Жук.

Микола Жук

Села в Україні вимирають, впевнений Микола Васильович. Біля нього вже давно ніхто не живе. Приватних домогосподарств й справді поменшало, констатують в профільному міністерстві. Скорочення поголів'я великої рогатої худоби почалось ще в 2000-х, продовжується і досі. Основна причина - зменшення населення на селі.

Великі господарства навпаки - займаються тваринництвом

Якщо донедавна попит м'яса та молокопродуктів забезпечували селяни, то нині цю функцію на себе перебрали великі господарства.

"Відбувається трансформація і перехід виробництва тваринництва від господарств населення до фермерських господарств", - пояснює в.о міністра агрополітики Тарас Висоцький.

За два роки повномасштабної війни Україна втратила близько 12% великої рогатої худоби. Здебільшого через руйнування ферм та загибель поголів’я. Відомі факти, коли окупанти заради розваги розстрілювали худобу. Тільки на Чернігівщині загарбники вбили понад 110 корів та телят.

В Україні під час війни розвивається тваринницька галузь

Та нині, попри вплив війни, галузь почала розвиватись. Збільшились надої в порівнянні з 2021 роком. Адже суттєво зріс попит на молочку. Потенціал приросту має і виробництво м'яса. Щоправда за умови, якщо зовнішні ринки будуть для нас відкриті.

У фермерів, які займаються тваринництвом справи й справді поліпшились. Орієнтоване переважно на експорт зернових, українське сільське господарство показало тенденції до збільшення виробництва м'яса та молока.

Фермери кажуть, що це пов'язано із блокуванням поляками українського кордону. Якщо раніше українці купувати польські молочні продукти, то зараз віддають перевагу українським.

"Польща дуже багато нам молочних продуктів поставляла сирів і все таке, і коли на кордоні цей інцидент, думаю багато українців теж багто продукції не споживають, а споживають своєї", - каже фермер Юрій Павлушко.

Українські сири

Змінені цього року й умови пільгового кредитування в галузі тваринництва. Уряд збільшив суму до 150 мільйонів гривень. А ще обіцяють дотації тим, хто утримуватиме велику рогату худобу. Щоправда, треба мати не менше ста корів. Селянин Микола Васильович урядові вимоги не потягне.

"Якщо сьогодні не допомагати селу, не допомагати людям їх утримувати, то просто корів в населення не буде зовсім", - каже він.

Корови Миколи Жука

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