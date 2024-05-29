Как украинцы "отомстили" полякам за блокирование границы: фермеры объяснили

По последним расчетам специалистов, аграрный сектор понес более 80 миллиардов долларов убытков из-за полномасштабного вторжения. Пострадали все отрасли сельского хозяйства. В частности, сложная ситуация в животноводстве. За два года войны хозяйства потеряли 12 процентов поголовья.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Мариам Оганнисян.

В селе люди все меньше держат коров

У себя в хозяйстве Николая Васильевича держит 7 коров. И в ближайшее время мужчина планирует уменьшать количество своего поголовья, потому что содержать крупный рогатый скот крестьянину - дорого и нерентабельно.

«Те люди, которые удерживали уже не имеют здоровья, или поотходили из жизни, а молодежь ищет другую работу, другие заработки, едут в столицу», - говорит Николай Жук.

Николай Жук

Села в Украине вымирают, уверен Николай Васильевич. Около него уже давно никто не живет. Частных домохозяйств действительно стало меньше, констатируют в профильном министерстве. Сокращение поголовья крупного рогатого скота началось еще в 2000-х, продолжается до сих пор. Основная причина – уменьшение населения в селе.

Большие хозяйства наоборот – занимаются животноводством

Если до недавнего времени спрос мяса и молокопродуктов обеспечивали крестьяне, то сейчас эту функцию на себя взяли крупные хозяйства.

"Происходит трансформация и переход производства животноводства от хозяйств населения к фермерским хозяйствам", - объясняет и.о. министра агрополитики Тарас Высоцкий.

За два года полномасштабной войны Украина потеряла около 12% крупного рогатого скота. В основном из-за разрушения ферм и гибели поголовья. Известны факты, когда оккупанты ради развлечения расстреливали скот. Только на Черниговщине захватчики убили более 110 коров и телят.

В Украине во время войны развивается животноводческая отрасль

Но сейчас, несмотря на влияние войны, отрасль начала развиваться. Увеличились надои по сравнению с 2021 годом. Ведь существенно вырос спрос на молочку. Потенциал прироста имеет и производство мяса. Правда при условии, если внешние рынки будут для нас открыты.

У фермеров, которые занимаются животноводством дела действительно улучшились. Ориентированное преимущественно на экспорт зерновых, украинское сельское хозяйство показало тенденции к увеличению производства мяса и молока.

Фермеры говорят, что это связано с блокированием поляками украинской границы. Если раньше украинцы покупать польские молочные продукты, то сейчас отдают предпочтение украинским.

"Польша очень много нам молочных продуктов поставляла сыров и все такое, и когда на границе этот инцидент, думаю многие украинцы тоже багто продукции не потребляют, а потребляют своей", - говорит фермер Юрий Павлушко.

Украинские сыры

Изменены в этом году и условия льготного кредитования в сфере животноводства. Правительство увеличило сумму до 150 миллионов гривен. А еще обещают дотации тем, кто будет содержать крупный рогатый скот. Правда, нужно иметь не менее ста коров. Николай Васильевич правительственные требования не потянет.

"Если сегодня не помогать селу, не помогать людям их содержать, то просто коров у населения не будет совсем", — говорит он.

Коровы Николая Жука

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