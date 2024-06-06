Переможниця "Битви екстрасенсів" назвала небезпечні дні у червні

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова назвала небезпечні дні у червні 2024 року. Вона наголосили, що в цей час є підвищена небезпека для України та українців.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що у червні буде кілька небезпечних днів, зокрема: від 13 до 19 червня та наприкінці місяця.

"27 та 29. Або з 27 по 29 червня. Це небезпечні дати. Причому не тільки може бути чи не може бути. А таки небезпечні. У ці дні не будьте там, де не можна бути", - сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" назвала точну дату, коли почнеться новий наступ РФ.

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