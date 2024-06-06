Победительница "Битвы экстрасенсов" назвала опасные дни в июне

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова назвала опасные дни в июне 2024 года. Она подчеркнула, что в есть повышенная опасность для Украины и украинцев.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасинкова отметила, что в июне будет несколько опасных дней, в том числе: с 13 по 19 июня и в конце месяца.

"27 и 29. Или с 27 по 29 июня. Это опасные даты. Причем не только может быть или не может быть. А ведь опасны. В эти дни не будьте там, где нельзя быть", — сказала Яна Пасинкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала точную дату, когда начнется новое наступление РФ.

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