Винищувачі Mirage від Макрона: експерт пояснив, яка користь від літаків

Французькі винищувачі Mirage 2000-5 пристосовані для використання ракет SCALP.
Франція оголосила, що передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5 та забезпечить підготовку українських пілотів та техперсоналу.
Які можливості отримає Україна разом з французькими літаками, розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Франція береться за навчання цих людей: і персоналу, і льотчиків. Якщо Франція береться, то окей, нам ці літаки зовсім не завадять. В принципі, вони співставні з F-16. Це так само багатофункціональна платформа", – зазначив Попович.
За словами експерта, Mirage 2000-5 запускати ракети "повітря-повітря", "повітря-земля", а також плануючі бомби до 1000 кг французького виробництва.
"Дуже важливо, що вони пристосовані для використання ракет SCALP... Ми зараз їх підвішуємо до Су-24, але це радянський літак, він трохи не про це... А Mirage як раз пристосовані для того, щоб використовувати ці SCALP", – додав Денис Попович.
Нагадаємо, коли Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5 і чи змінить "подарунок Макрона" хід війни. На думку експерта, з застосуванням французьких винищувачів зросте ефективність влучань по ворогу.
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