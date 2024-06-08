У Росії таліби поділяться досвідом у сфері освіти

Після приходу до влади в Афганістані 2021 року таліби заборонили дівчаткам навчатися у середній школі та здобувати вищу освіту.

Представники терористичного руху "Талібан" візьмуть участь у роботі освітнього форуму "Формуючи майбутнє", який відбудеться в російському місті у Казані — столиці Татарстану. Захід організовано Міносвіти Росії та урядом цієї республіки в складі РФ.

Про це повідомляє видання Baza.

До складу делегації талібів увійдуть міністр вищої освіти Афганістану Неда Мохаммад Надім та міністр освіти Хабібулла-Ага Хаккані . Візит відбудеться за сприяння "Російського ділового центру" в Афганістані.

Як нагадує видання The Moscow Times, після приходу до влади в Афганістані 2021 року таліби заборонили дівчаткам навчатися у середній школі та здобувати вищу освіту. Жінкам не можна бути присутніми в університетах і тим більше працювати викладачами. Також їм заборонено виходити з дому без паранджі, відвідувати парки, басейни та спортзали, а за перелюб жінок чекає публічна смерть через забивання камінням.

У цей час ще одна делегація талібів на чолі з міністром праці та соціальних відносин Абдулою Мананом Омарі перебуває на Петербурзькому економічному форумі (ПМЕФ).

Напередодні із її учасниками зустрівся губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов. Він розповів талібам про будівництво Соборної мечеті у місті та подякував богові за те, що вони приїхали на форум. "Хвала всевишньому, що ви тут", - сказав Беглов, звертаючись до талібів.

Зближення Кремля з Талібаном

Також російська влада веде переговори про візит верховного лідера “Талібану” Хайбатули Ахундзади на ісламський форум у Казані наступного року. Відомо, що емір не любить з'являтися на публіці, віддаючи перевагу ізоляції, а доступ до нього строго обмежений.

Росія збирається виключити "Талібан" зі списку терористів. Наприкінці травня Міністерство закордонних справ та Мін'юст доповіли президенту Володимиру Путіну про доцільність такого кроку.

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що рішення ухвалене з прагматичних міркувань, оскільки таліби перебувають при владі в Афганістані і без контактів з ними не вирішити багато проблем, які становлять загрозу для Росії. У тому числі вона назвала наркотрафік, тероризм і злочинність.

Сам Путін говорив , що Росія "рухається у напрямку" виключення талібів зі списку терористів, проте розраховує, що спочатку таке рішення ухвалить ООН.

Нагадаємо, Росія намагається налагодити відносини з терористичним угрупованням "Талібан", яке захопило владу в Афганістані.

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