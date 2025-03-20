Коли США та Україна підпишуть угоду про корисні копалини: Трамп назвав терміни

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Україною про корисні копалини може бути підписана вже найближчим часом.

Про це він заявив під час промови у Вашингтоні перед тим як підписати указ про ліквідацію федерального департаменту освіти.

За словами Трампа, США підписують подібні угоди про видобуток природних ресурсів з різними країнами, угоди у різних локаціях, щоб видобувати рідкісноземельні метали, мінерали та "багато інших речей по всьому світу".

"Зокрема, й в Україні. Ми робимо дуже добре щодо України та Росії. І одна з речей, які ми робимо, це підписання найближчим часом угоди про рідкісноземельні метали з Україною, які мають величезну цінність. І ми це цінуємо", – зазначив Трамп.

Він нагадав, що напередодні у нього відбулись розмови з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

"Ми хотіли б, щоб війна закінчилась. І я думаю, що у нас все добре щодо цього. Сподіваюся, що ми зможемо врятувати тисячі людей від смерті. Ось у чому суть – вони даремно вмирають. І я вірю, що ми зробимо це. Подивимося, що вийде, але я вірю, що ми це зробимо", – наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, Трамп підписав указ про ліквідацію Департаменту освіти США, забезпечивши довгоочікувану політичну перемогу для консерваторів, які довго наполягали на припиненні державної освіти на користь приватних і релігійних шкіл.

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