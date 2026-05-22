Весь в белом и с золотым тризуб: дизайнер рассказала о новом костюме Усика

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик перед боем с нидерландским кикбоксером Риком Верховеном получил новый дизайнерский костюм.

Подробности о новом образе украинского боксера рассказала дизайнер Эльвира Гасанова в сюжете ТСН.

По ее словам, работа над этим костюмом была командной.

«Мы поделились друг с другом, что именно хотели бы делать, присылая ему эскизы, я точно понимала, что из предыдущих образов классно сыграло, что ему понравилось. Поэтому мы точно знали, что будет очень много вышивки, очень много символов и символизма. И знали, что Александру очень хорошо в светлом, поэтому один из костюмов белый», — рассказала Гасанова.

Центральным элементом является тризуб — не только государственный знак, а символ свободы, несокрушимости и исторической преемственности поколений. Также очень важными и особенными являются крымские узоры.

«Это образ человека, который выходит не только как чемпион в ринге, а как представитель страны. Человека, который несет с собой Украину, — пояснила дизайнер.

Когда бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец пока не входит в рейтинги организаций.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется «Король Нила».

Где смотреть бой Усик -Верховен

Напомним, украинец Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен провели длительную дуэль взглядовпосле финальной пресс-конференции, которая состоялась за два дня до их боя.

