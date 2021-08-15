Кровавая история: в США пятилетний мальчик застрелил трехлетнюю девочку

Кем друг другу приходятся дети, пока неизвестно.

Трехлетнюю девочку застрелена в американской Миннесоте.

Об этом информирует ABC News.

Ребенка случайно застрелил пятилетний мальчик. Пока неизвестно кем друг другу приходятся дети, неизвестно.

Полиция выясняет, где мальчик взял оружие.

Также пока не установлено, будут ли кому-то предъявлены обвинения.

Заметим, что в 2021 году в США были застрелены 968 детей.

В 2019 году от огнестрельного оружия погиб 3371 ребенок или подросток в США.

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